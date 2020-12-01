Пилот "Формулы-1" Ромен Грожан попал в серьезную аварию на Гран-при Бахрейна, влетев в стальное заграждение на скорости 221 км/ч, и лишь чудом выбрался из горящего и разорванного пополам болида. Гонщик "Хааса" записал видеообращение из больницы, откуда его планируют выписать уже 1 декабря, показал обожженные руки и признал, что зря критиковал систему безопасности Halo, спасшую ему жизнь. Супруга Грожана написала в соцсетях, что его "вытолкнула из огня" мысль о детях.

Чудесное спасение Ромена Грожана на Гран-при Бахрейна после столкновения со стальным заграждением на скорости 221 км/ч, разрыва болида пополам и мгновенно вспыхнувшего пожара, охватившего всю машину, до сих пор будоражит мир спорта.

Пилот американской команды «Хаас» умудрился почти не пострадать (получил лишь ожоги на руках и лодыжках, которые не защитил огнеупорный комбинезон) и не потерять сознание после мощного удара, а оперативно выскочить из машины.

A heart-stopping moment on Lap 1 in Bahrain



We are all incredibly grateful that @RGrosjean walked away from this incident#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/6ZztuxOLhw— Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Как ни страшно это признавать, но, если бы Грожан отключился, стюарды вряд ли успели бы потушить пожар и вытащить его из болида до того, как он бы сгорел или скончался от недостатка кислорода.

А потерять сознание пилот мог легко — по информации портала Autosport, перегрузка в момент удара составила 53g (g — единица стандартного ускорения свободного падения). Нетренированный человек может выдержать нагрузки до 15g около 3-5 секунд без потери сознания. Понятно, что Грожан — подготовленный спортсмен, и много раз тренировался быстро покидать болид в случае аварии, но то, что он сохранил ясность сознания после такого удара, сумел отстегнуть все ремни безопасности, провод связи, быстро освободиться от системы защиты шеи и головы и выбраться из горящего болида все равно кажется настоящим чудом.

Ну а факт того, что у гонщика не обнаружено ни одного перелома, — огромная заслуга всей команды «Формулы-1», которая довела систему безопасности болидов до космического уровня.

Ремни безопасности, выдержавшие сумасшедшую нагрузку, крепкая капсула пилота, не развалившаяся даже в тот момент, когда болид разорвало пополам, система защиты головы и шеи, которая оберегла пилота от серьезных повреждений черепа, снизив нагрузку на эту часть тела при мощном столкновении, а также система безопасности Halo (титановая дуга перед пилотом, защитившая его от стального забора) — все это сработало на 100% и позволило Грожану не лишиться головы и других частей тела.

«Когда машина так пробивает барьер, это почти всегда заканчивается гибелью.

Но система Halo спасла жизнь Ромену, спасла всех нас, — заявили в руководстве «Формулы-1». — Изначально идею Halo считали спорной, но теперь никаких сомнений быть не может — и нужно отдать должное людям, которые продавили это нововведение».

Сам Грожан уже записал видеообращение из больницы в столице Бахрейна — Манаме.

«Всем привет! Просто хотел сообщить, что со мной все хорошо. Ну, почти. Благодарю всех за слова поддержки. Несколько лет назад я не поддерживал введение Halo, но без этой системы я бы сейчас с вами не разговаривал.

Спасибо всем, спасибо моим врачам. Надеюсь, что скоро я смогу вам писать и рассказывать, как у меня дела», — сказал Грожан, показав свои плотно перебинтованные руки.

В пресс-службе «Хааса» сообщили, что пилота выпишут 1 декабря.

Супруга Грожана — Марион — написала трогательное сообщение в своем Instagram, предположив, что мысли об их детях придали пилоту сил и помогли ему выбраться из горящего болида.

«Очевидно, я не спала этой ночью. Откровенно говоря, я не знаю, что сейчас написать. Слова даются с трудом. Это признание удивит тех, кто знает, насколько я разговорчива.

Я не знала даже, какое фото поставить на этот пост. Какой образ сохранить со вчерашнего дня? Огонь? Его на расстоянии вытянутой руки от спасателей? Обломки его машины?

В итоге я решила поставить эту фотографию — мы оба носим одинаковую футболку GP2, где он стал победителем, и в ней я иногда сплю. И я бы предпочла, чтобы на ней было слово «супергерой», а не «чемпион». Но, если потребуется, мы сделаем такую футболку на заказ, чтобы объяснить детям необъяснимое.

Я очень благодарю сотрудников машины скорой помощи «Формулы-1». Благодарю Жана Тодта (главу Международной автомобильной федерации (FIA). — «Газета.Ru») за его неизменную человечность.

Спасибо семье Жюля Бьянки; его отцу Филиппу, о котором я все время думаю. Самому Жюлю (этот гонщик погиб из-за тяжелых травм головы, полученных на Гран-при Японии в 2014 году; после его смерти была внедрена система Halo. — «Газета.Ru»).

Спасибо партнеру Ромена по «Хаасу» Кевину Магнуссену за его слова. Командам Canal+ за их деликатность.

Спасибо нашим детям, которые вытолкнули его из огня. Спасибо его смелости, его силе, его любви, его физической подготовке, которые, вероятно, помогли ему. Вчера произошло не одно чудо, — вчера потребовалось несколько.

Целую тебя», — написала Марион.

Высказался об инциденте и гонщик Даниил Квят — именно после контакта с его болидом Грожан улетел в рельс безопасности. При этом вины россиянина в этом нет: француз обогнал его, а затем почему-то начал резко забирать вправо для обгона следующего соперника, будто не знал, что за ним сейчас едет пилот «Альфа Таури». В итоге Квят банально не успел увернуться, и в него уперлось правое заднее колесо «Хааса», после чего машину Грожана развернуло, и он направился прямо в забор.

«Сначала я разозлился на Грожана за такой маневр, подумал: «Да что он вообще делает?!». Но эти эмоции сразу ушли, как только я увидел огонь в зеркалах заднего вида, — признался россиянин. — Я сильно встревожился. Это был пугающий момент. Надеялся, что с Роменом все хорошо. Рад, что он сейчас в порядке. Этот инцидент еще раз напомнил о том, что наша работа очень опасна».

На следующей гонке «Формулы-1» — Гран-при Сахира — Грожана заменит резервный пилот «Хааса» Пьетро Фиттипальди.

При этом, по информации Canal+, француз желает выступить на последнем Гран-при сезона — в Абу-Даби 13 декабря. Это стало бы его прощанием с «Формулой-1», поскольку «Хаас» не собирается продлевать с ним контракт.

Однако допустят ли чудом выжившего пилота с недавно обожженными руками до гонки — это еще большой вопрос. Да и родные Грожана явно предпочли бы, чтобы он больше так не рисковал.

Вдобавок ко всему, вернуться на трассу после пережитого будет сложно психологически — и неизвестно, как поведет себя пилот в этой ситуации. Даже другим спортсменам, которые видели инцидент со стороны, стало очень не по себе.

«Когда я увидел огонь, то подумал: «Господи, что стряслось?» Мы знаем, что, когда происходит что-то подобное, это очень нехорошо, а он оставался в машине примерно 15 секунд (на самом деле 27. — «Газета.Ru»), — рассказал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен Sky Sports. — Думаю, что Halo действительно спасла Ромену жизнь. Очень рад, что он успел выскочить из машины».

«Сначала я не понял, что произошло, а потом увидел огонь — и спросил, что с гонщиком. Команда ответила, что не знает, — вспоминал пилот «Феррари» Себастьян Феттель в комментарии F1News. — У меня было плохое предчувствие, но, когда гонку остановили и я вышел из машины, стало известно, что все обошлось. Не представляю, как Грожану удалось выбраться — машина была объята огнем.

Во время паузы я старался не смотреть повтор инцидента. Но людям это нравится, иначе режиссер не повторял бы его снова и снова. Зрители любят аварии и порой забывают, что за рулем живые люди. Для них это часть шоу, но я старался не смотреть на экран».

Машина не должна пробивать защитный барьер. Он установлен для того, чтобы отклонить аварийную машину в сторону. Я не знаю, почему сегодня машина его пробила, не знаю, почему она сразу загорелась. Похоже, причина именно в барьере. Со всем этим предстоит разобраться», — цитирует Феттеля F1News.