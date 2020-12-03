Мик Шумахер, сын Михаэля Шумахера, стал пилотом Формулы-1 команды "Хаас". Мик Шумахер теперь будет партнером по команде российского пилота Никиты Мазепина. Шумахер и Мазепин (оба — дебютанты Формулы-1) заменят в новом сезоне француза Романа Грожана и датчанина Кевина Магнуссена. Мик Шумахер примет участие в первой сессии пятничных свободных заездов Гран При Абу-Даби, а после завершения сезона сядет за руль на молодёжных тестах, которые пройдут на трассе Яс-Марина 15 декабря. Руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер заявил: «Я очень рад, что мы можем подтвердить Мика Шумахера в числе наших гонщиков на следующий сезон, я рад приветствовать его в команде".
28 ноября
28 ноября
28 ноября
28 ноября
29 ноября
29 ноября
29 ноября
30 ноября
4 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
6 декабря
6 декабря
6 декабря
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт , Видео , Никита Мазепин , Гюнтер Штайнер , Кевин Магнуссен , Роман Грожан , Михаэль Шумахер , Мик Шумахер
Читайте также