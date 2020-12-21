Льюис Хэмилтон признан спортсменом года по версии ВВС 

«Я так благодарен британской публике. Этот год был годом роста, среди трудностей, с которыми мы столкнулись, но я чувствую, что действительно нашел свой компас в этом году. И я чувствую, что мне предстоит проделать огромную работу во многих областях. И это, вероятно, первый год, когда я почувствовал, что что-то другое движет мной в глубине души, толкая к разнообразию в нашем виде спорта, используя свой голос для чего-то гораздо большего, чем я сам», — приводит The Guardian слова Хэмилтона.