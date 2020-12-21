«Альфа Таури» трогательно попрощалась с Квятом 

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«Альфа Таури» трогательно попрощалась с российским гонщиком Даниилом Квятом , который завершает карьеру в «Формуле-1».

Пресс-служба скудерии опубликовала в YouTube

видеоролик с нарезками различных забавных эпизодов, которые случались с 26-летним пилотом за время выступления в команде.

Напомним, что место Квята на будущий сезон занял японец Юки Цунода.

Ранее сообщалось, что американская команда «Формулы-1» «Хаас» может расторгнуть контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным из-за скандального видео.