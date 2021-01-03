Неужели действующий чемпион «Дакара» Каргинов сразу потерял шансы на победу? Проблемы и у экипажа «МАЗа».

Автоспортивный сезон-2021 стартовал, с чем вас всех и поздравляем. После 11-километрового пролога участники «Дакара» преодолели первый полноценный спецучасток от Джидды до Биши. В боевом режиме предстояло проехать 277 километров, и лёгкой прогулки не получилось.

MOTO & QUAD: победа для двукратного чемпиона

В как всегда славящемся своей интригой мотоциклетном зачёте быстрее всех на первом этапе оказался двукратный чемпион мира Тоби Прайс на «КТМ». Однако австралиец опередил представителя «Хонды» Кевина Бенавидеса всего на 31 секунду, и лишь на секунду медленнее оказался ещё один гонщик «КТМ», чемпион «Дакара»-2018 Маттиас Валькнер . В топ-семь также оказались представители ещё трёх брендов — «Шерко», «Хускварны» и «Ямахи», 15 пилотов уступили Прайсу менее десяти минут — всё только начинается! Но не обошлось и без первых неудач: Пабло Кинтанилья и Хоан Барреда Борт проиграли 15 минут, Рикки Брабек — 18 с половиной. Учитывая плотность борьбы у мотоциклистов, это серьёзно.

«Дакар-2021». Мотоциклы. Первый СУ

1. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team) — 3:18.26

2. Кевин Бенавидес (Monster Energy Honda Team 2021) — +0.31

3. Маттиас Валькнер (Red Bull KTM Factory Team) — +0.32

4. Сэм Сандерленд (Red Bull KTM Factory Team) — +2.03

5. Лоренцо Сантонильо (Sherco Factory) — +4.23

6. Ксавье де Солтре (HT Rally Raid Husqvarna Racing) — +4.35

7. Франко Кайми (Monster Energy Yamaha Rally Team) — +4.48

8. Скайлер Хауз (BAS Dakar KTM Racing Team) — +5.25

9. Лучано Бенавидес (RockStar Energy Husqvarna Factory Racing) — +6.37

10. Мартин Мичек (Orion — Moto Racing Group) — +8.10.

В поредевшем зачёте квадроциклистов, где только 16 участников, пока плотно: пять человек в шести минутах. Лидирует француз Александр Жиру

CAR: Сайнс не зря отсиделся накануне

Ждать победителя в зачёте внедорожников пришлось дольше, чем ожидалось. Из-за проблем и слабого результата на прологе Карлос Сайнс стартовал позже других фаворитов, но выяснилось, что сегодня был тот редкий случай, когда более далёкая стартовая позиция ничуть не мешала. Именно Сайнс проехал быстрее всех, опередив Стефана Петеранселя на 25 секунд. Дальше отрывы уже серьёзнее: Мартин Прокоп проиграл четыре минуты, Матьё Серрадори — шесть с половиной. Порадуемся девятому месту Ясира Сеайдана и его российского штурмана Алексея Кузьмича — они потратили на спецучасток на десять минут больше, чем Сайнс.

Только 10-е время у Нассера Аль-Аттии. Но в проигрыше 12 с половиной минут катарец проблемы не видит: сегодня пилоту «Тойоты» пришлось открывать трассу, зато завтра эта миссия будет возложена на Сайнса и Петеранселя, так что есть шанс отыграться. 20 минут проиграл Язид Аль-Раджи, 24 — Себастьен Лёб. Ужасное начало для легенды WRC, который пожаловался на три прокола и проблемы с использованием нового электронного роудбука. Но Лёб не расстраивается: время отыграться ещё есть. Вряд ли доволен днём и россиянин Владимир Васильев : на их «МИНИ» дважды улетал капот ! Хватало и других проблем: ошибка с навигацией, пробитое колесо и финиш без гидроусилителя руля. Так и набежало 29 минут отставания. Виктор Хорошавцев закончил день 35-м, прямо позади белоруса Андрея Голобородько. Обидно за литовца Вайдотаса Жалу: поначалу он ехал быстрее всех, на пятой контрольной точке шёл третьим, но под финиш проиграл сразу 44 минуты.

«Дакар»-2021. Автомобили. Положение после 1 СУ 1. Карлос Сайнс (MINI) — 3:05.56

2. Стефан Петерансель (MINI) — +0.25

3. Мартин Прокоп (Benzina Orlen Team) — +3.18

4. Матьё Серрадори (SRT Racing) — +6.33

5. Бернхард тен Бринке (SRT Racing) — +8.10

6. Ясир Сеайдан (SRT Racing) — +8.13

7. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +8.59

8. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +9.39

9. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +9.46

10. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +12.34…

22. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Extreme) — +24.14

27. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +29.13.

SSV: уверенный старт Карякина и победа девушки

Россиянин Сергей Карякин приучил нас к тому, что обходится в первые дни «Дакара» без особого риска — так вышло и на этот раз. Карякин провёл день без проблем и показал седьмое время, проиграв всего пять минут — то, что надо для спокойного вката в гонку. Нельзя не отметить победителя дня, а вернее победительницу: испанка Кристина Гутьеррес опередила всех соперников. А вот задававший было темп в зачёте мотовездеходов Крис Мик (тот самый, из WRC) в первый же день столкнулся с проблемами: на его багги загорелось запасное колесо, пожар повредил проводку, так что Мику пришлось ждать на трассе быструю техничку и ехать до бивуака на тросе. Борьба за победу для ирландца завершилась ну очень быстро. Ещё один известный дебютант «Дакара» Матиас Экстрём завершил первый день на 16-й позиции с отставанием в 25 минут — нормально для начала.

TRUCK: успех и проблема «КАМАЗ-мастера»

Противоречиво стартовала гонка для российских чемпионов. С одной стороны, сразу три камазовских экипажа успели отметиться в лидерах, с другой — прошлогодний победитель «Дакара» Андрей Каргинов сразу же стал близок к тому, чтобы расстаться со званием чемпиона. Экипажу Каргинова пришлось прямо на трассе менять вентилятор водяного радиатора, в который, вероятно, угодил камень. Ремонт был непростым: на него у камазовцев ушло целых полтора часа. Если к финишу гонки Каргинову и компании удастся отыграть подобное отставание, то такая победа станет героической. Впрочем, не будем автоматически исключать Андрея и его коллег из числа претендентов — это «Дакар», бывает всякое, а впереди ещё вся гонка.

Ну а быстрейшим пилотом в воскресенье стал Дмитрий Сотников . Поначалу камазовец слегка уступал своим коллегам Шибалову Мардееву , но, в отличие от них, избежал проблем на спецучастке и закончил день даже с небольшим отрывом. Алеша Лопрайса и Антона Шибалова Сотников опередил на восемь минут, Сергея Вязовича — на 11. Именно столько лидер «МАЗа» потерял на первой половине дистанции — менял колесо после прокола. Айрат Мардеев, лидировавший после пятой контрольной точки, затем потерял сразу 25 минут, но по сравнению с проигрышем Каргинова это не так страшно. Много проиграл и второй экипаж «МАЗ-СПОРТавто»: Алексей Вишневский приехал на финиш с проигрышем в 79 минут. Впрочем, мы понимаем, что ставка белорусов делается на Вязовича, так что главное, что Вишневский остаётся в борьбе и сможет дальше помогать лидеру.

«Дакар»-2020. Грузовики. Первый СУ 1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 3:17.50

2. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +7.56

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +8.07

4. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — +10.45

5. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +12.58

6. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +14.06

7. Ярослав Вальтр («Вальтр Рейсинг Тим») — +16.22

8. Мартин ван дер Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +21.39

9. Мартин Солтис («Баггира Рейсинг») — +22.11

10. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +25.53…

21. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +1:31.26.

Что дальше

В понедельник участников «Дакара» ждут аж 457 боевых километров и первые в 2021 году дюны на протяжении примерно 30 километров. В теории отрывы должны оказаться ещё больше, чем сегодня!