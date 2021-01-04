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На «Дакаре» впервые за 16 лет победила девушка! Быстрая Кристина уже в команде Хэмилтона 

Чемпионат.com 9 часов назад
На «Дакаре» впервые за 16 лет победила девушка
Фото: Instagram
Неужели у чемпиона «Дакара» Карякина появился новый неожиданный конкурент?
Прошедший накануне первый этап ралли-марафона «Дакар»-2021 сразу же сумел войти в историю: впервые с 2005 года победу на спецучастке одержала девушка. 16 лет назад в категории внедорожников быстрейшей стала легендарная Ютта Кляйншмидт, и вот теперь у неё наконец-то появилась преемница: в классе мотовездеходов, которого в 2005-м даже не планировалось, победу одержала испанка Кристина Гутьеррес Эрреро.
Успех Кристины особенно примечателен двумя фактами. Во-первых, это её первый «Дакар» в категории мотовездеходов, что не помешало испанке сразу выбраться в лидеры. Во-вторых, речь шла о вполне полноценном спецучастке, а не короткой разминке, на которой может выстрелить кто угодно. В успехе Гутьеррес Эрреро есть лишь одно маленькое «но»: её техника соответствует более совершенному зачёту Т3, который в теории быстрее обладателей техники Т4 (при её создании больше ограничений). Но и в зачёте Т3 в заявке 17 человек — и все конкуренты Кристины оказались в первый день медленнее.

«Благодаря моему штурману Франсуа с навигацией всё было хорошо. Да даже здорово, идеально, — рассказала Гутьеррес Эрреро после финиша. — Я рада, что так здорово начала, хотя такой цели перед собой не ставила. Я просто хотела поддерживать стабильный темп — высокую, но безопасную скорость. В своё время я посещала лагерь ФИА, где одним из наших преподавателей была Ютта Кляйншмидт. Так что в каком-то роде Ютта была моим первым учителем. Я невероятно рада вновь увидеть её здесь и вдобавок наблюдать, как она рада моей победе».

Многие наверняка подумали: это лишь разовый выстрел, и во второй день испанка обязательно столкнётся с проблемами, тем более что ей придётся открывать трассу для своего зачёта. Однако и на втором этапе Кристина проявила себя достойно: на её счету 11-й результат, а в генеральной классификации испанка идёт четвёртой. Гутьеррес Эрреро уступает Франсиско Лопесу Контардо менее трёх минут. Кристина опережает россиянина Сергея Карякина на четыре с лишним минуты, а в целом в зачёте мотовездеходов восемь человек держатся в семи минутах — вся борьба ещё впереди, и испанка — её полноценная участница!
Как же она дошла до нынешних успехов? 29-летнюю Кристину на выступления вдохновил её отец, много рассказывавший о гонках. На мотоцикл она села уже в шесть лет! Когда Гутьеррес Эрреро дебютировала в мотоспорте, то поняла: да, это её. После успехов в национальном чемпионате по ралли-рейдам (уже за рулём внедорожника) Кристина решила, что пришло время покорять «Дакар», к чему и приступила в 2017 году. Надо отдать испанке должное: четыре выхода на старт главного ралли-марафона планеты — и четыре финиша. Дебютный год принёс 44-е место, «Даар»-2018 — 38-е. После перехода в класс Т1 Кристина поднялась в 2019 году на 23-е место. 2020-й принёс откат назад — 40-я позиция после серьёзных проблем с двигателем.
Непростой год чуть не привёл к тому, что Кристина останется без «Дакара». В конце ноября она даже объявила, что пропустит гонку, но затем ей улыбнулась удача: испанку под своё крыло взял «Ред Булл», который и отправил её в категорию Т3! Что было дальше, вы уже знаете. Партнёрство с «быками» — не единственная громкая новость с участием Кристины в декабре. В последний месяц 2020-го также было объявлено, что Гутьеррес Эрреро примет участие в новой серии Экстрим-Е, причём в составе команды, принадлежащей Льюису Хэмилтону! Более того, напарником испанки станет легендарный Себастьен Лёб. Неплохая компания, не правда ли?
Но пока Кристина сосредоточена на «Дакаре», и в дебюте гонки дела у неё идут лучше, чем у Лёба, который пока занимает только 18-е место.
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Комментарии
Автоспорт , Статьи , Франсиско Лопес , Сергей Карякин , Льюис Хэмилтон
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