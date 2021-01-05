«На второй дозаправке в бак мотоцикла Шорта залили топливо из нового резервуара. Там была вода, которая в итоге попала в топливный бак, — приводит британский Autosport слова Александра Ковальски, менеджера команды Yamaha. — Мы отправили заявку в FIM и организаторам гонки о заморозке результатов на второй контрольной отметке [второго этапа, последней перед той зоной дозаправки — прим. AUTOSPORT.com.ru], чтобы Эндрю смог продолжить гонку, но получили отказ».