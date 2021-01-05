Заводская команда Yamaha подтвердила, что причиной отказа двигателя на мотоцикле Эндрю Шорта на втором этапе Дакара стали два литра воды в топливном баке.
«На второй дозаправке в бак мотоцикла Шорта залили топливо из нового резервуара. Там была вода, которая в итоге попала в топливный бак, — приводит британский Autosport слова Александра Ковальски, менеджера команды Yamaha. — Мы отправили заявку в FIM и организаторам гонки о заморозке результатов на второй контрольной отметке [второго этапа, последней перед той зоной дозаправки — прим. AUTOSPORT.com.ru], чтобы Эндрю смог продолжить гонку, но получили отказ».
Механики Yamaha обнаружили такую же проблему с мотоциклом Франко Каими, т.е. проблема коснулась как минимум двух гонщиков. Организаторы Дакара — компания ASO — признали проблему, пообещав изменить процедуру заправки, чтобы предотвратить подобные прецеденты в будущем. Но организаторы добавили, что правила не позволят Шорту вернуться в гонку.