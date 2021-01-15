Французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался в возрасте 52 лет от травм, полученных на этапе ралли-марафона "Дакар". Об этом сообщается на странице команды Шерпена Heros des Belles-Motos в Facebook

Шерпен попал в аварию во время седьмого этапа "Дакара", получив серьезную травму головы после падения. Мотогонщика экстренно доставили в больницу, где он был введен в искусственную кому.