На ралли-марафоне «Дакар-2021» КамАЗ Антона Шибалова столкнулся с пролетавшим вертолётом.

Как сообщает «Матч ТВ», грузовик подпрыгнул на холме и зацепил вертолёт, который специально низко летел ради съёмок. В результате аварии на крыше КамАЗа оторвался воздухозаборник. Машина и вертолёт в порядке, из людей также никто не пострадал.

Как писал NEWS.ru, финал «Дакара-2021» омрачился гибелью французского мотогонщика Пьера Шерпена . Авария произошла на скорости 178 км/ч. Обнаруженный на месте происшествия врачами гонщик находился без сознания. Его сразу доставили в медучреждение, где было установлено, что он получил тяжёлые повреждения мозга. Шерпену сделали операцию.

Он скончался, когда его перевозили на медицинском вертолёте из госпиталя города Сакака в Джедду. В момент транспортировки он находился в искусственной коме.