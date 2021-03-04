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Американская команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" представила болид нового сезона, он раскрашен в цвета российского флага. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Первый этап "Формулы-1" пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.