Американская команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" представила болид нового сезона, он раскрашен в цвета российского флага. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Титульным спонсором команды в новом сезоне будет российская компания "Уралкалий", владельцем которой является Дмитрий Мазепин — отец пилота "Хааса" Никиты Мазепина, для которого предстоящий сезон станет дебютным в "Формуле-1". Партнером Мазепина по "Хаасу" будет сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер.
Hello 2021 😍#HaasF1 pic.twitter.com/C2gVJFlPWV— Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 4, 2021
Первый этап "Формулы-1" пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.