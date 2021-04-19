Мазепин впервые финишировал в гонке "Формулы-1"

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин смог финишировать во втором в своей карьере Гран-при "Формулы-1". В итальянской Имоле он занял 17-е место, но и он сам, и специалисты признают, что это важнейший опыт для молодого россиянина. Его партнер по команде немец Мик Шумахер показал 16-й результат.

Фото: AP Photo/Luca Bruno AP Photo/Luca Bruno

Победителем Гран-при Эмилия-Романьи стал нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен . Вторым в гонке финишировал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседес", третьим - британский пилот "Макларена" Ландо Норрис.

Пилоты стартовали в проливной дождь. На первом круге после контакта с Мазепиным участие в гонке завершил канадец Николас Латифи из "Уильямс". На 33-м круге вылетели после аварии на прямой партнер Латифи по "Уильямс" британец Джордж Рассел и пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас, после чего гонка была приостановлена и после уборки с трассы обломков болидов возобновлена. Двумя кругами ранее в гравийную ловушку попал Хэмилтон, но сумел продолжить гонку. На предпоследнем круге болид Мазепина развернуло, но это не помешало ему доехать до финиша, он стал последним из пилотов, завершивших гонку.

На предыдущем, первом этапе в Бахрейне Мазепин вылетел с трассы на первом круге, поэтому финиш в гонке в Италии так много значит для дебютанта "Формулы-1".

"В этой гонке произошло много всего: сначала был старт на мокром покрытии, что было неожиданностью, поскольку незадолго до старта было солнечно, затем - красный флаг и множество других событий. Просто сегодня мы были недостаточно быстры, чтобы соревноваться с остальными. Тем не менее это был хороший опыт, и увидеть клетчатый флаг было приятно", - приводит комментарий пилота пресс-служба "Хааса".

Говоря о контакте с Латифи, из-за которого канадец врезался в отбойник и не сумел продолжить гонку, Мазепин заявил, что дело в неудачном стечении обстоятельств.

"Не думаю, что Николас знал, что я был в том месте, когда он вернулся на трассу. Я дал ему столько пространства, насколько было возможно, но я не думаю, что он не знал, что я был там. Считаю, ему просто не повезло. Не думаю, что у кого-то сегодня была легкая гонка, но это было очень захватывающе для болельщиков", - добавил россиянин.

После двух этапов Мазепин располагается на 19-м из 20 мест зачета пилотов. Лидирует в зачете Хэмилтон, получивший дополнительный балл за лучший круг в прошедшей гонке. У британского пилота в активе 44 очка, у Ферстаппена - 43, на третьей строчке располагается Норрис (27). Шумахер идет 18-м.

Хэмилтон удивлен своим результатом

После гонки Хэмилтон признался, что не надеялся попасть на подиум после того, как его болид вылетел в гравийную ловушку. Пилот сумел избежать серьезного контакта с отбойником. Спустя три круга гонка была остановлена. После возобновления все пилоты одновременно стартовали сходу на стартовой прямой, на тот момент Хэмилтон занимал девятую позицию.

"Это был не лучший день, я впервые за долгое время совершил ошибку, но я благодарен, что смог все же привезти машину до боксов, - приводит слова Хэмилтона пресс-служба "Формулы-1". - Была только одна сухая траектория, я слишком торопился, чтобы обогнать всех, пошел по внутренней траектории и увидел, что она влажная. Я пытался остановиться, но болид не останавливался и вылетел с трассы. Немного жаль, но хорошо, что получилось продолжить, сегодня очень важно было заработать очки для команды".

"Я определенно не думал, что окажусь [на подиуме], когда столкнулся с отбойником. Но я помню, как просто смотрел на барьер и отказывался думать, что гонка окончена, отказывался верить. Очевидно, я мог бы выключить машину и выйти, но я рад, что не сделал этого", - добавил он.

Следующий этап пройдет с 30 апреля по 2 мая в Португалии.

"Формула-1" расширяет свои границы

За несколько часов до старта итальянского Гран-при "Формула-1" объявила, что в 2022 году Майами примет этап чемпионата мира, контракт о проведении заключен на 10 лет. Гонки в 2022 году пройдут на городской трассе, центром которой станет стадион Hard Rock Stadium. На трассе гонщиков будут ожидать 19 поворотов, а ее протяженность составит 5,41 км.

"Мы рады объявить, что гонки "Формулы-1" будут проходить в Майами начиная с 2022 года. США являются для нас ключевым растущим рынком, и мы очень воодушевлены нашим растущим охватом, который будет поддержан этой захватывающей второй гонкой, - сказал исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали. - Мы с нетерпением ждем возможности впервые в истории нашего спорта провести в Майами величайшее гоночное зрелище на планете".