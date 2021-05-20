ФИА заподозрили в помощи «Мерседес» в Формуле-1

Решение федерации запретить гибкие крылья «Ред Булл» — очередной пунктик в теории заговора.

Фото: BRYN LENNON/GETTY IMAGES BRYN LENNON/GETTY IMAGES

Как только стартовал сезон-2014 преимущество «Мерседеса» стало очевидным. Более того, немецкой команде удалось оторваться от других так далеко, как никому прежде. Как признался в подкасте Beyond the Grid Падди Лоу, бывший технический директор «Мерседеса», в том сезоне им приходилось заставлять пилотов придушивать двигатель — чтобы отрыв не выглядел совсем уж неприличным.

С тех пор весь паддок мечтает, что кто-то сможет остановить немецкую машину, но воз и ныне там: семь лет подряд «Мерседесу» нет равных в Формуле-1, а в этом году у команды есть шанс взять беспрецедентный восьмой подряд Кубок конструкторов. Получится или нет — выясним в конце сезона, а пока вспоминаем, как ФИА пыталась притормозить немецкую команду и почему эти попытки ни к чему не привели. По крайней мере, пока.

Немецкий чудо-мотор

Технический регламент 2014 года был выстроен в основном вокруг силовой установки — очень сложной, невероятно эффективной и столь же невероятно дорогой. Решение кардинально снизить прижимную силу было продиктовано желанием сделать гонки зрелищнее: чем меньше пилоту помогает аэродинамика, тем меньше он теряет «прижима» позади соперника. В «Мерседесе» раньше других поняли, насколько важен будет двигатель — и раньше других бросили ресурсы на его разработку. В итоге весь сезон прошёл при абсолютном и тотальном доминировании немецкой команды.

Стало понятно, что что-то нужно делать, но что? Откатить регламент к предыдущему уже невозможно — на разработку этих моторов потрачены сотни миллионов долларов, да и с точки зрения используемых технологий эти моторы — настоящее произведение искусства. Так что сначала отменили систему жетонов, ограничивавшую доработку силовых установок — она лишь сдерживала «Феррари» «Рено» в попытках догнать лидера. Не помогло — в «Мерседесе» ведь тоже не стояли на месте. Как бы то ни было, такое решение точно было не в пользу немцев.

Затем запретили помощь инженеров по радио на старте: предполагалось, что самостоятельно пилот может ошибиться, что внесёт элемент непредсказуемости на старте, но гонщики оказались не такими дураками. Тоже не сработало. Стало ясно, что нужны кардинальные перемены — и решили вернуть автомобилям прижимную силу.

Главной причиной появления регламента сезона-2017 всё же стала попытка вернуть Формуле-1 былые скорости — без прижимной силы автомобили 2014-2016 годов даже на экране смотрелись медленно, пилоты в гонке ехали очевидно чересчур аккуратно, пытаясь сберечь резину. Однако подспудно в Формуле-1 надеялись, что это поможет соперникам подтянуться: раз уж они не могут построить такой же мотор, пусть попробуют отыграться за счёт аэродинамики. Помощь «Мерседесу»? Не похоже.

Поход «Феррари» за титулом

И этот шаг действительно привёл к ощутимым результатам: «Феррари» выиграла две гонки из трёх на старте сезона, а после девяти этапов Феттель лидировал в чемпионате, на 20 очков опережая Хэмилтона. Льюис смог отыграться за счёт побед в Спа и Монце, но за семь этапов до конца сезона Себ уступал британцу лишь три балла и отставать начал только после завала в Сингапуре и проблем в других азиатских гонках.

Сезон-2018 тоже начался бодро: «Феррари» начинает с двух побед, а затем Феттель побеждает в «Сильверстоуне» — на домашней для Хэмилтона трассе — и выходит в лидеры чемпионата. Двумя неделями позже в Хоккенхайме Феттель должен был одержать вторую победу подряд, но, уверенно лидируя в Гран-при Германии, ошибся и вылетел с трассы. Та ошибка была лишь первой в череде многих для немца — два года подряд «Феррари» сражалась с «Мерседесом» на равных, но по своей вине упускала титул.

А в 2019-м новые правила перестали так работать: «Феррари» сделала ставку на сверхмощный двигатель — который, и правда, таковым был (честно или нет — другой вопрос), но недооценила важность прижимной силы. Несмотря на низкий коэффициент лобового сопротивления и огромную максимальную скорость, на медленных трассах «Феррари» выглядела слабо.

Окончательно завершился чемпионский поход «Скудерии» в 2020-м, когда внезапно слабый двигатель (какое совпадение) оказался не способен вывезти машину с более развитой аэродинамикой — даже на подиум Леклер приезжал с трудом. Шестое место в Кубке конструкторов стало худшим результатом «Феррари» за последние 40 лет, ну а «Мерседес» отметил седьмой подряд Кубок конструкторов — побив рекорд Маранелло. Можно ли тут говорить о кознях для немцев? На практике специалисты, скорее, задаются вопросом, почему ФИА фактически засекретила детали своего соглашения с «Феррари», а итальянцы – избежали реальных санкций.

Решающая битва

Первые гонки текущего сезона прошли в стиле 2017-2018 годов: «Мерседес» и «Ред Булл» ведут борьбу на равных, исход любого этапа сейчас куда менее предсказуем, чем в 2014-2016 годах. И, в первую очередь, причиной тому стало уменьшение рабочей поверхности днища в районе задних колёс. Дело в том, что у «Мерседеса» уникальное шасси — с большей колёсной базой, но меньшим углом продольного наклона. То есть сама по себе машина за счёт своих размеров генерирует огромное количество прижимной силы, но из-за габаритов неповоротлива.

Шасси же «Ред Булл» строится на концепции высокого рейка — угла наклона корпуса — вот уже более десяти лет. Проблема этого подхода в том, что каждый элемент машины должен работать так, как задумано, иначе аэродинамика перестаёт работать.

Изначально само усечение днища было придумано для снижения скоростей — после серии взрывов шин в Сильверстоуне в прошлом году в «Пирелли» попросили перестраховаться и сделать так, чтобы предельные нагрузки на резину были не так высоки. Публично никто не говорил, что эти правила по одним командам ударят больше, чем по другим, все по-прежнему были уверены, что сезон-2021 станет для «Мерседеса» лёгкой прогулкой. Но на практике выяснилось, что на машины Ньюи изменения в регламенте 2021 года оказали куда меньшее влияние.

Поможет ли это «Ред Булл» отобрать у немцев титул? От регламента это не зависит, ведь, как показал пример «Феррари», можно проиграть чемпионат ещё в середине сезона. И Макс Ферстаппен пока не выглядит безошибочно работающим за рулём роботом. Так что у «Мерседеса» есть реальный шанс пройти без поражений два подряд цикла технического регламента — ещё никому в истории такого не удавалось. И дело тут уж точно не в правилах и ФИА.

Правда, болельщикам не понравилась оперативная реакция федерации на жалобы Льюиса Хэмилтона и «Мерседеса» на гнущиеся антикрылья «Ред Булл» — вот, мол, вам и заговор. Но ФИА начала борьбу с такими элементами ещё до турбоэпохи, правила последовательно ужесточаются. Плюс «Ред Булл» и другим командам дали время вплоть до Гран-при Франции, чем недоволен, к примеру, «Макларен» . Так что говорить о мгновенном и сильном ударе по позициям «быков» всё же не приходится.