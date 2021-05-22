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Видео жёсткой аварии Мика Шумахера на тренировке Гран-при Монако

Чемпионат.comиещё 3
17 часов назад
Пресс-служба Формулы-1 в «Твиттере» опубликовала видео эпизода, в ходе которого пилот «Хааса» Мик Шумахер разбил болид на тренировке Гран-при Монако.
Потеряв контроль над болидом в повороте «Казино», Шумахер фактически уничтожил машину с левой стороны. Уже сейчас известно, что немец не примет участия в квалификации и, вероятнее всего, будет стартовать в гонке с пит-лейна.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
Напомним, по итогам неудачной сессии Шумахеру удалось показать 14-е время. Лучшим по итогам третьей тренировки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время у гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса, топ-3 замкнул Шарль Леклер. Россиянин Никита Мазепин показал 16-е время.
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