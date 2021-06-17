Сразу две плохие новости для Шварцмана. Найдëтся ли россиянину место в Формуле-1?

За пару дней число соперников юниора «Феррари» за место в Ф-1 удвоилось.

Фото: BRYN LENNON/GETTY IMAGES BRYN LENNON/GETTY IMAGES

Россиянин Роберт Шварцман из Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» считается одним из наиболее перспективных молодых европейских гонщиков. Несмотря на не самое удачное начало сезона в Формуле-2, Роберт уверенно выступил в Баку и вернулся в группу лидеров в общем зачёте, а соответственно — и в число претендентов на переход в Формулу-1.

Но вот незадача: свежие новости и слухи с трансферного рынка вновь делают положение Шварцмана менее выгодным. С одной стороны, «Альпин» продлевает контракт с Эстебаном Оконом, оставляя всех своих юниоров без шанса на следующий год, а с другой — Валттери Боттас, по слухам, морально готов сменить «Мерседес» на «Альфа Ромео». И то, и другое — плохие новости для Шварцмана.

Конкурентов стало больше

С 2017 года Роберт входит в состав молодёжной программы «Феррари», а под подиумом россиянина поздравляет лично Маттиа Бинотто. За эти годы Шварцман выдержал конкуренцию с Маркусом Армстронгом и Каллумом Айлоттом, на равных сражался с Миком Шумахером . Но теперь конкурентов за место в Формуле-1 стало ровно вдвое большое: у «Альпин» тоже есть программа поддержки молодых пилотов, а мест в команде на следующий год уже нет.

Именно пилоты молодёжной программы «Альпин» сейчас являются главными соперниками Шварцмана в Формуле-2 — лидер общего зачёта Чжоу Гуаньюй и идущий вторым Оскар Пиастри — чемпион Ф-3, блестяще дебютировавший уровнем выше двумя подиумами в трёх основных гонках.

За первым стоят мощные китайские спонсоры, второй — проносится по молодёжным сериям со скоростью Леклера. Ни для кого из них не составит проблемы собрать бюджет на переход в Ф-1 в случае победы в чемпионате.

Что помешает тому же Чжоу уйти из-под крыла «Альпин», если будет шанс оплатить сезон в «Альфа Ромео»? И по каким причинам Фредерику Вассёру отказывать Пиастри, если, например, именно австралиец победит в чемпионате и французы замолвят за него словечко? Чтобы оказаться главным претендентом на возможную вакансию в «Альфа Ромео», Шварцману необходимо выигрывать титул. Иначе единственной альтернативой останется «Уильямс»

Места в «Альфа Ромео» может и не быть

И есть вторая плохая новость: Валттери Боттас, по слухам, может оказаться в «Альфа Ромео». По данным ряда СМИ, финном недовольны в «Мерседесе» и готовы заменить ветерана на Джорджа Расселла, который давно ждёт своего шанса и едва не выиграл гонку, когда заменял Хэмилтона за рулём чёрной машины. При этом, сообщают журналисты, финн якобы общается с итальянской командой.

Держа в уме, что всё это лишь слухи, отметим, что подобный сценарий вполне возможен: Боттас, пусть и проигравший Хэмилтону в пух и прах, по-прежнему остаётся зрелым, опытным и сильным пилотом, который стал бы мощным усилением для любой команды-середняка.

Правда, вариант с Боттасом скорее вероятен, если Валттери заменит своего соотечественника: Кими Райкконен не скрывает, что покинет чемпионат, как только ему надоест. Впрочем, и Антонио Джовинацци в конце года исполнится 28 лет — гонщиком на перспективу он уже никак не выглядит, скорее опытным первым номером. Но достаточно ли итальянец хорош, чтобы получить подобный статус?