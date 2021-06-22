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Хаккинен: Ферстаппен стал зрелым пилотом, он понимает, что для побед нужна стабильность

Чемпионат.comиещё 2
22 июня 2021
Бывший пилот Формулы-1 Мика Хаккинен поделился мнением о борьбе за титул гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена из «Ред Булл». По мнению Хаккинена, Ферстаппен становится более зрелым пилотом.
Хаккинен: Ферстаппен стал зрелым пилотом
Фото: ReutersReuters
«Ред Булл» очень хорошо работает, они принимают правильные решения и извлекают уроки из ошибок. Например, таких ошибок, как в Испании, где они уступили «Мерседесу». Во Франции они приняли правильные решения. Пока что создаётся впечатление, что «Мерседес» не может на это ответить правил
После разочаровывающих гонок в Монако и Азербайджане я рассчитывал, что «Мерседес» сможет реабилитироваться во Франции. Но теперь команде будет ещё сложнее, учитывая, что две следующие гонки пройдут в Австрии, дома у «Ред Булл».
Ферстаппен был раздражён тем, что потерял лидерство на старте, но затем успокоился и сосредоточился на реализации стратегии с двумя пит-стопами. Получилось впечатляюще. Он стал более зрелым пилотом, который понимает, что для побед нужна стабильность», — написал Хаккинен в своей колонке на Unibet.
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