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Чемпионат Европы по футболу 2020

Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии, Мазепин — 18-й

Чемпионат.comиещё 6
2 часа назад
В Австрии завершился очередной этап Формулы-1. На автодроме «Ред Булл Ринг» состоялся Гран-при Штирии, победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а тройку лучших замкнул его напарник Валттери Боттас.
Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии
Фото: ReutersReuters
Серхио Перес, представляющий «Ред Булл», в концовке едва не настиг Боттаса, но ему немного не хватило до подиума. В итоге мексиканец стал четвёртым. Пятым финишировал Ландо Норрис, представляющий «Макларен».
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 18-й результат, опередив лишь Джорджа Расселла и Пьера Гасли, которые сошли с дистанции.

Гран-при Штирии. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.743
3. Валттери Боттас («Мерседес») + 46.907
4. Серхио Перес («Ред Булл») + 47.434
5. Ландо Норрис («Макларен») + 1 круг
6. Карлос Сайнс-младший («Феррари») + 1 круг
7. Шарль Леклер («Феррари») + 1 круг
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1 круг
9. Фернандо Алонсо («Альпин») + 1 круг
10. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1 круг
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») + 1 круг
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1 круг
13. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг
14. Эстебан Окон («Альпин») + 1 круг
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») + 1 круг
16. Мик Шумахер («Хаас») + 2 круга
17. Николас Латифи («Уильямс») + 3 круга
18. Никита Мазепин («Хаас») + 3 круга
19. Джордж Расселл («Уильямс») — сошёл на 40-м круге
20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сошёл на 4-м круге
Автоспорт,Николас Латифи,Мик Шумахер,Никита Мазепин,Шарль Леклер,Антонио Джовинацци,Макс Ферстаппен,Даниэль Риккардо,Пьер Гасли,Себастьян Феттель,Кими Райкконен,Серхио Перес,Фернандо Алонсо,Льюис Хэмилтон,Ferrari,
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