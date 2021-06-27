Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии

В Австрии завершился очередной этап Формулы-1. На автодроме «Ред Булл Ринг» состоялся Гран-при Штирии, победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен
. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон
, а тройку лучших замкнул его напарник Валттери Боттас.
Серхио Перес
, представляющий «Ред Булл», в концовке едва не настиг Боттаса, но ему немного не хватило до подиума. В итоге мексиканец стал четвёртым. Пятым финишировал Ландо Норрис, представляющий «Макларен».
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин
показал 18-й результат, опередив лишь Джорджа Расселла и Пьера Гасли
, которые сошли с дистанции.
Гран-при Штирии. Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.743
3. Валттери Боттас («Мерседес») + 46.907
4. Серхио Перес («Ред Булл») + 47.434
5. Ландо Норрис («Макларен») + 1 круг
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1 круг
10. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1 круг
14. Эстебан Окон («Альпин») + 1 круг
18. Никита Мазепин («Хаас») + 3 круга
19. Джордж Расселл («Уильямс») — сошёл на 40-м круге
20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сошёл на 4-м круге