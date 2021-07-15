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Чемпионат Европы по футболу 2020

"Формула-1" представила сконструированный к сезону 2022 года болид

ТАССиещё 3
1 час назад
Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формулы-1" представила болид, сконструированный по новым правилам технического регламента 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".
"Формула-1" представила сконструированный к новому сезону болид
Фото: ReutersReuters
Презентация состоялась Сильверстоуне.
"В следующем году в "Формуле-1" начинается захватывающая новая глава, вступает в силу радикально новый свод правил, призванный обеспечить еще более зрелищные гонки", - говорится в заявлении пресс-службы.
Отмечается, что у нового болида упрощена аэродинамика, что должно улучшить ситуацию с обгонами и облегчить преследование соперников. Также "Формула-1" перейдет на низкопрофильные 18-дюймовые колеса.
Десятый этап чемпионата - Гран-при Великобритании - пройдет на автодроме "Сильверстоун" 16-18 июля.
Автоспорт,
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