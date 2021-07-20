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Чемпионат Европы по футболу 2020

Российский гонщик "Формулы-3" Смоляр признался, что у него нет водительских прав

ТАСС
50 минут назад
Российский пилот французской команды ART, выступающей в классе машин "Формула-3", Александр Смоляр не имеет водительского удостоверения. Об этом сообщил сам спортсмен, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".
Гонщик Смоляр признался в отсутствии водительских прав
Фото: InstagramInstagram
На данный момент 20-летний россиянин занимает шестое место в общем зачете "Формулы-3".
"Нет, у меня нет ни прав, ни машины. Конечно, встретить на дорогах можно, но не в качестве водителя. Желание получить права, безусловно, есть, так как я устал ездить на метро", - сказал Смоляр.
Пилот рассказал, что считает некорректным, когда его сравнивают с чемпионом "Формулы-3" 2019 года соотечественником Робертом Шварцманом, который ныне выступает в "Формуле-2".
"Это нормально, но у нас с ним немного разный путь, у нас разное прошлое, количество опыта, мы начали ездить в разных местах. К примеру, Роберт выиграл F3 в команде Prema Racing, которая является самой быстрой. Безусловно, он молодец, но мне тяжелее в этом плане, так что не все сравнения с ним можно назвать корректными", - добавил Смоляр.
Следующий этап "Формулы-3" пройдет на автодроме "Хунгароринг" в Венгрии 1 августа.
Автоспорт,Роберт Шварцман,
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