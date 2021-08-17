В Сан-Паулу проведут гонки «Формулы-1» при полных трибунах

В бразильском Сан-Паулу власти разрешили организаторам провести ноябрьский этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» при полностью заполненных зрителями трибунах. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба губернатора одноимённого штата Жоау Дориа.

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По его словам, проведение Гран-при Бразилии в классе «Формула-1» в Сан-Паулу намечено на 6 и 7 ноября, но заезды могут отложить на неделю «по нашей с мэром города просьбе в адрес организаторов».

«Хочу отметить, что в связи с успешной реализацией прививочной кампании в столице штата с 27 августа в продажу поступит последняя партия билетов на Гран-при Сан-Паулу, что позволит заполнить трибуны автодрома «Интерлагос» на 100% их вместимости».губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа

Отмечается, что всем пришедшим на гонки зрителям будет измеряться температура тела. Они также будут обязаны носить защитные медицинские маски.

Напомним, что ранее планировалось перенести Гран-при Бразилии в гонках «Формулы-1» в Рио-де-Жанейро. Позднее было официально объявлено, что бразильский этап состязаний будет проводиться на автодроме в Сан-Паулу как минимум до 2025 года.