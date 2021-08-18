Гран-при Японии "Формулы-1" отменен из-за коронавируса

Проведение этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Японии отменено из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Фото: EPA-EFE/DIEGO AZUBEL EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

Гран-при Японии должен был пройти с 8 по 10 октября. В последний раз Япония принимала у себя гоночный уик-энд в 2019 году, в 2020-м этап также не состоялся по причине пандемии коронавируса.

В настоящее время руководство "Формулы-1" ведет работу над изменением календаря, решение по которому будет объявлено в течение нескольких недель. Ближайший этап "Формулы-1" состоится в Бельгии с 27 по 29 августа.