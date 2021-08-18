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Муж руководительницы трассы «Формулы-1» в Бельгии убил ее вместе с любовницей

Lenta.ru
1 час назад

Франц Дюбуа, муж генерального директора трассы «Формулы-1» Спа-Франкоршам в Бельгии Натали Майе, убил свою супругу, обнаружив ее в постели с любовницей по имени Энн Лоуренс. После этого мужчина застрелился сам. Об этом сообщает британское издание Express.

Муж руководительницы трассы «Формулы-1» в Бельгии убил ее вместе с любовницей
Фото: страница Натали Майе в Facebookстраница Натали Майе в Facebook

Дюбуа на момент смерти исполнилось 75 лет, его жене — 51 год, а ее любовнице было 53 года. Мужчина, по информации издания, также имел громкое имя в автоспорте, будучи соучредителем гоночной серии VW Fun Cup. Уточняется, что пара прожила в браке 17 лет.

Полиция возбудила уголовное дело о двойном убийстве и самоубийстве. Все случилось в ночь на воскресенье, 15 августа. Супруги проживали в бельгийском городе Гуви. Его мэр Вероника Леонард также сообщила, что находится в курсе происшествия.

Детективы пока не подтверждают, что причиной убийства стала неверность Майе. По данным издания, сексуальные предпочтения женщины не были секретом для ее мужа и общественности. Коллеги Майе по гоночному спорту выразили соболезнования ее родственникам.

До того как занять пост гендиректора трассы Спа-Франкоршам, Натали Майе сама участвовала в автогонках. Она пять раз становилась призером соревнований, а в 2006 году победила в серии 25 Heures VW Fun. Став руководительницей Спа-Франкоршам в 2016 году, Майе провела масштабную модернизацию трассы.

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