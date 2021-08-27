Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Гоночные автомобили начнут заправлять вином

Lenta.ru
54 минуты назад

Французская нефтяная компания TotalEnergies c 2022 года начнет заправлять гоночные автомобили полностью возобновляемым топливом на основе вина. Как пишет Bloomberg, в перспективе автоспорт перестанет быть вредным для окружающей среды.

Гоночные автомобили начнут заправлять вином
Фото: Kristof Vermeulen / MPS AGENCY / Globallookpress.comKristof Vermeulen / MPS AGENCY / Globallookpress.com

Новое топливо TotalEnegries будет производить из этанола и отходов французской винодельческой промышленности — винного камня (так называют осадок от вина — прим. «Ленты. ру») и виноградной выжимки. Если им заправлять гоночные болиды, то выбросы углекислого газа от автоспорта сократятся как минимум на 65 процентов.

Видео дня

Президент Западного автомобильного клуба Пьер Фийон считает, что ближайшая гонка «24 часа Ле-Мана», которая пройдет в июне во Франции, станет отличной возможностью протестировать биотопливо. Цель гонки — за сутки проехать наибольшее расстояние и избежать поломок.

Организаторов и участников других престижных гонок тоже волнует вопрос декарбонизации. Международная автомобильная федерация, например, взяла на себя обязательство, что к 2030 году «Формула-1» станет углеродно нейтральной. Но пока что для участия в гонке достаточно иметь десять процентов экологически чистых компонентов в топливе. В американской же серии гонок «Индикар» требуется, чтобы болиды заправлялись смесью из 85 процентов этанола и 15 процентов высокооктанового гоночного топлива.

Тем не менее выбросы от самих гонок не так велики, как от транспортировки машин до места соревнований. К примеру, в 2018 году «Формула-1» произвела 250 тысяч тонн выбросов углерода, и лишь 0,7 процента из них пришлись на непосредственно гоночные автомобили.

Для разработки еще одного вида биотоплива объединились Porsche и нефтяная компания Exxon. С 2022 года они собираются производить синтетическое топливо на основе «зеленого» водорода и улавливаемых выбросов углекислого газа. Компании ожидают, что с помощью EFuel можно будет сократить эмиссии углерода на 85 процентов от текущего уровня.

Помимо вина в основу автомобильного топлива может входить и другой алкоголь. Шотландская компания Glenfiddich, например, начала вырабатывать топливо из виски. Из жидких отходов от производства алкоголя на заправочные станции поступает биогаз со сверхнизким содержанием углерода — им заправляют грузовики для транспортировки продукции. Практически полностью безотходное производство поможет компании сократить выбросы CO2 от автомобилей примерно на 95 процентов по сравнению с транспортом на дизельном и другом ископаемым топливе.

Автоспорт,Exxon Mobil,Bloomberg,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители