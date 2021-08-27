Гоночные автомобили начнут заправлять вином

Французская нефтяная компания TotalEnergies c 2022 года начнет заправлять гоночные автомобили полностью возобновляемым топливом на основе вина. Как пишет Bloomberg, в перспективе автоспорт перестанет быть вредным для окружающей среды.

Фото: Kristof Vermeulen / MPS AGENCY / Globallookpress.com Kristof Vermeulen / MPS AGENCY / Globallookpress.com

Новое топливо TotalEnegries будет производить из этанола и отходов французской винодельческой промышленности — винного камня (так называют осадок от вина — прим. «Ленты. ру») и виноградной выжимки. Если им заправлять гоночные болиды, то выбросы углекислого газа от автоспорта сократятся как минимум на 65 процентов.

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Президент Западного автомобильного клуба Пьер Фийон считает, что ближайшая гонка «24 часа Ле-Мана», которая пройдет в июне во Франции, станет отличной возможностью протестировать биотопливо. Цель гонки — за сутки проехать наибольшее расстояние и избежать поломок.

Организаторов и участников других престижных гонок тоже волнует вопрос декарбонизации. Международная автомобильная федерация, например, взяла на себя обязательство, что к 2030 году «Формула-1» станет углеродно нейтральной. Но пока что для участия в гонке достаточно иметь десять процентов экологически чистых компонентов в топливе. В американской же серии гонок «Индикар» требуется, чтобы болиды заправлялись смесью из 85 процентов этанола и 15 процентов высокооктанового гоночного топлива.

Тем не менее выбросы от самих гонок не так велики, как от транспортировки машин до места соревнований. К примеру, в 2018 году «Формула-1» произвела 250 тысяч тонн выбросов углерода, и лишь 0,7 процента из них пришлись на непосредственно гоночные автомобили.

Для разработки еще одного вида биотоплива объединились Porsche и нефтяная компания Exxon. С 2022 года они собираются производить синтетическое топливо на основе «зеленого» водорода и улавливаемых выбросов углекислого газа. Компании ожидают, что с помощью EFuel можно будет сократить эмиссии углерода на 85 процентов от текущего уровня.