Перес продлил контракт с «Ред Булл»

«Я действительно счастлив, что вместе с такой замечательной командой вступаю в новую эру «Формулы-1». Это отличная возможность для меня. В следующем году все начинают с нуля с новым регламентом, поэтому моя единственная цель — дойти до вершины с «Ред Булл», — приводит слова Серхио официальный сайт команды.