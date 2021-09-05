Ральф Шумахер: Мазепину нет места в «Формуле-1»

«Такая агрессия на подобных скоростях просто опасна для жизни. Если происходит что-то такое, это опасно. Заслужил ли Мазепин место в Ф-1? Нет. Риск, который он приносит с собой, не соответствует его таланту», — сказал Ральф Шумахер.