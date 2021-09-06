Валттери Боттас продолжит карьеру в «Формуле-1» в «Альфа Ромео»

Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас со следующего сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" будет выступать за "Альфа Ромео". Об этом сообщает пресс-служба итальянского коллектива.

Боттас дебютировал в "Формуле-1" в 2013 году в составе "Уильямса". В 2017 году он перешел в "Мерседес". Финн провел 169 гонок, на его счету девять побед, 17 поул-позиций, 63 подиума и 17 быстрых кругов. В 2019 и 2020 годах он становился вторым по итогам сезона.