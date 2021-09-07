«Аэрофлот» отстранил отказавшихся от прививки пилотов

Лётчики «Аэрофлота» начали обращаться в профсоюз из-за того, что компания отстраняет их от работы из-за отсутствия прививки от COVID-19. Работников не допускают до полётов без сохранения содержания. В профсоюзе заявили, что это вызывает «излишнюю социальную напряжённость» и подталкивает сотрудников к увольнению. С жалобами пока обратились менее десяти человек, среди них есть командиры воздушных судов и вторые пилоты. Представитель авиакомпании Михаил Дёмин сообщил РБК, что в разное время «Аэрофлот» отстранил от работы и отправил в отпуск без сохранения зарплаты шесть пилотов. Дёмин напомнил, что в компании работают около 2300 пилотов. Об отстранении стало известно 6 сентября из сообщения Шереметьевского профсоюза лётного состава. Президент профсоюза Игорь Дельдюжов обратился к генеральному директору «Аэрофлота» Михаилу Полубояринову, напомнив, что авиакомпания провела информационную работу среди персонала по профилактике COVID-19, как это предписывал Роспотребнадзор. В итоге там привились 84% сотрудников. Дельдюжов подчеркнул, что никто не обязывал работодателя отстранять от работы непривитых сотрудников. Ни одна из авиакомпаний РФ не применяет такие меры к своим работникам, добавил он. Президент профсоюза отметил, что непривитые сотрудники других департаментов авиаперевозчика продолжают работать, а это, по его словам, «является дискриминацией». В августе профсоюз уже обращался с просьбой пересмотреть систему оплаты труда пилотов. В 2020 году из-за пандемии была введена новая система расчёта заработка. Несмотря на то что сейчас авиасообщение внутри страны вышло на допандемийный уровень и международные перевозки стали частично возобновляться, введённая антикризисная система осталась. «Аэрофлот» отреагировал на это обращение и заявил , что хочет поднять зарплату бортпроводникам и пилотам. Перевозчик пообещал, что с 1 сентября бортпроводники будут получать от 100 000 до 150 000 рублей в месяц, а в начале ноября зарплаты повысят и пилотам. Однако точный размер их заработков пока не объявили. Фото: facebook.com