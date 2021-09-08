Алекс Албон станет пилотом Williams в 2022 году

Бывший пилот Red Bull Racing Александр Албон в следующем году вернется в «Формулу-1» в составе команды Williams, заменив Джорджа Рассела.

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«Я очень взволнован и с нетерпением жду возвращения в Формулу 1 в 2022 году, – цитирует Албона британский Autosport. – Выбыв на один год из Ф1, никогда нельзя быть уверенным, что сможешь вернуться, поэтому я чрезвычайно благодарен Red Bull и Williams за то, что они поверили в меня и помогли мне вернуться в высшую лигу. Было здорово видеть прогресс, которого добилась команда Williams в этом году, и я с нетерпением жду возможности помочь им продолжить этот путь в 2022 году».

В следующем году Албон заменит Рассела. О его переходе в Mercedes было объявлено во вторник после того, как накануне стало известно о переходе Валттери Боттаса в Alfa Romeo.

«Мы рады, что наконец-то можем подтвердить наш состав пилотов на 2022 год, и я счастлив приветствовать Алекса в команде, а также подтвердить о продолжении сотрудничества с Николасом Латифи в следующем году, – сказал директор Williams Йост Капито. – Мы очень воодушевлены нашим новым составом, оба гонщика представляют собой отличное сочетание молодости и опыта, что не только отлично подойдет команде, но и поможет нам сделать следующий шаг на пути развития.

Алекс – один из самых ярких молодых талантов в автоспорте, к тому же у него большой опыт работы в Формуле 1 за время сотрудничества с Red Bull. Его многочисленные подиумы подчеркивают его скорость, и мы знаем, что он сразу почувствует себя как дома с нашей командой.

Николас в свою очередь поражал нас в течение последних трёх лет своим упорным трудом, усердием и позитивным отношением к делу. Он продолжал развиваться на протяжении всей карьеры в Williams и стал потрясающим пилотом Формулы 1, о чем свидетельствуют его результаты по очкам в этом сезоне.