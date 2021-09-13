Льюис Хэмилтон порадовался победе «Макларена»

«Риккардо и Норрис, поздравляю! Вы проделали отличную работу на этом уик-энде, парни. Счастлив как за вас, так и за „Макларен“, за который я выступал ранее. Приятно вновь видеть вас на вершине.



Мой напарник Боттас тоже отлично отработал. Сохраняет лидерство „Мерседеса“ в чемпионате», — написал Хэмилтон в своём «инстаграме».