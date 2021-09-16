Феттель и Стролл останутся основными пилотами Aston Martin

В пресс-службе команды «Формулы-1» Aston Martin подтвердили, что немец Себастьян Феттель и канадец Лэнс Стролл продолжат выступать за британскую конюшню в сезоне-2022.

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«С нетерпением жду возможности принять участие в гонках на болидах нового поколения. Их внешний вид сильно отличается», — цитирует пресс-служба команды Феттеля.

По его мнению, новый технический регламент чемпионата должен дать машины, способные участвовать в более плотной борьбе. Феттель добавил, что более захватывающие гонки нравятся как самим гонщикам, так и зрителям.

«Изменения очень существенны, так что каждая команда будет начинать с нуля, а это даёт нам прекрасную возможность», — сказал немецкий пилот.

В Кубке конструкторов Aston Martin занимает девятое место. Лидирует Mercedes. В личном зачёте Феттель — на 12-й позиции, Стролл — на 13-й. Первое место занимает Макс Ферстаппен из Red Bull.