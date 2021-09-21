Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при России

«Было здорово финишировать вторым в Сочи в прошлом году. Особенно приятно это оттого, что местная трасса не очень подходила для нас как команды. Но в этом сезоне мы более конкурентоспособны, у нас отличный автомобиль — поэтому будет интересно посмотреть, как всё сложится в этот раз.



Конечно, этап в Сочи будет полностью отличаться от Монцы. Кроме того, судя по всему, в эти выходные ожидается дождь. Сама трасса и её расположение полностью отличаются от предыдущих гонок. В общем, я определённо с нетерпением жду возможности вернуться туда и посмотреть, что мы сможем сделать», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».