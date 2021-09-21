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Макс Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при России

Чемпионат.com
33 минуты назад

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о шансах своей команды успешно выступить на Гран-при России, который пройдёт в Сочи в предстоящий уик-энд.

Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при России
Фото: ReutersReuters

«Было здорово финишировать вторым в Сочи в прошлом году. Особенно приятно это оттого, что местная трасса не очень подходила для нас как команды. Но в этом сезоне мы более конкурентоспособны, у нас отличный автомобиль — поэтому будет интересно посмотреть, как всё сложится в этот раз.

Конечно, этап в Сочи будет полностью отличаться от Монцы. Кроме того, судя по всему, в эти выходные ожидается дождь. Сама трасса и её расположение полностью отличаются от предыдущих гонок. В общем, я определённо с нетерпением жду возможности вернуться туда и посмотреть, что мы сможем сделать», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

Автоспорт,Макс Ферстаппен,
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