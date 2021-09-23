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Мазепин рассказал о выступлении российских спортсменов без флага

RT на русском
2 часа назад

Российский пилот команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин поделился мнением о выступлении спортсменов без флага на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Мазепин рассказал о выступлении российских спортсменов без флага
Фото: ReutersReuters

«Безусловно, это расстраивает. Очень люблю свою страну, горжусь быть русским. Мы с вами очень сильный народ. Отсутствие флага не сломило олимпийцев: они добились огромных результатов. Возможно, это даже завело, дало дополнительные силы. Я русский в душе. И это главное», — сказал Мазепин на пресс-конференции.

Мазепин выступит на Гран-при в Сочи в шлеме с именами призёров Олимпиады и Паралимпиады.

Ранее Мазепин рассказал о своих профессиональных качествах.

Автоспорт,Никита Мазепин,
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