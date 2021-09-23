Мазепин рассказал о выступлении российских спортсменов без флага

Российский пилот команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин поделился мнением о выступлении спортсменов без флага на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
«Безусловно, это расстраивает. Очень люблю свою страну, горжусь быть русским. Мы с вами очень сильный народ. Отсутствие флага не сломило олимпийцев: они добились огромных результатов. Возможно, это даже завело, дало дополнительные силы. Я русский в душе. И это главное», — сказал Мазепин на пресс-конференции.
Мазепин выступит на Гран-при в Сочи в шлеме с именами призёров Олимпиады и Паралимпиады.
Ранее Мазепин рассказал о своих профессиональных качествах.