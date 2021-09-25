Спа по-сочински: субботу на Гран-при России смывает дождем

Местные таксисты уверены, что гонка состоится при любой погоде, но пока небеса против заездов.

Фото: BRYN LENNON/GETTY IMAGES BRYN LENNON/GETTY IMAGES

Гоночную программу субботы на ВТБ Гран-при России должна была открыть гонка Формулы-2 — однако её пришлось отложить на неопределённый срок. Третья сессия свободных заездов вообще отменена — медицинский вертолёт не смог взлететь.

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На момент написания заметки неясно, будет ли возможность провести квалификацию в субботу или придётся переносить её на воскресенье

Подтопленный Адлер

Сильнейшие дожди зарядили в Сочи ранним утром — по асфальту буквально текли реки. Правда, на какое-то время дождь успокоился — чтобы ваш автор смог добраться до автодрома. Но уже в пути было ясно, что дела плохи: перекрёсток улицы Акаций и Олимпийского проспекта затопило — в Весёлом осадков выпало ещё больше, и теперь вода стекала вниз.

Параллельно приходили безрадостные новости из окрестностей: реки Буу и Лоо вышли из берегов, подтопив ещё несколько улиц. Впрочем, таксист был уверен, что гонкам быть. «Поедут при любой погоде! — заявил он. — Мне пассажир сказал». Ваш автор уточнил, звали ли пассажира Майкл, но нет.

В районе 9:30 утра дождь над трассой шёл не слишком сильный: асфальт был влажным, но без луж. Казалось, гонка Формулы-2 вот-вот начнётся — пусть и за автомобилем безопасности. Но пока шла инспекция трассы, дождь усилился, стало ясно, что поднять вертолёт в такую погоду невозможно — гонку решили отложить. К 11 часам на трассу обрушился настоящий ливень, по всей трассе текли реки. Сверкали молнии. В такой атмосфере дирекция гонки отменила третью тренировку. Небо затянуло свинцовыми тучами

Надежда есть

К полудню небо стало светлее, к 12:20 ливень сошёл на нет, хотя небольшой дождик так и продолжается без перерыва. Если усиления осадков не будет, а небо останется относительно светлым, Формула-1 сможет провести квалификацию. Иначе её придётся переносить на воскресенье.