Третья практика на этапе "Формулы-1" в Сочи отменена

Третья свободная практика ВТБ Гран-при России Формулы-1 отменена. Об этом сообщается на официальном сайте Формулы-1. Соответствующий запрос был направлен гоночным директором Международной автомобильной федерации (ФИА) Майклом Маси.

Фото: EPA EPA

Третья тренировка должна была начаться сегодня, 25 сентября, в 12:00 по московскому времени.

Напомним, после 14-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин пока не набрал ни одного очка и занимает 20-ю позицию.