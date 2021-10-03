Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

Россиянин Артем Лагута стал чемпионом мира по спидвею

Вечерняя Москва
59 минут назад

Российский спортсмен Артем Лагута стал победителем общего зачета чемпионата мира по спидвею. Соревнования состояли из 11 этапов, последние два из них проходили в польском городе Торунь.

Россиянин Лагута стал чемпионом мира по спидвею
Фото: youtube.comyoutube.com

30-летний россиянин стал победителем первого этапа, который состоялся 1 октября, а на заключительном стал четвертым. Всего Лагута выиграл пять этапов в сезоне, в том числе один в Тольятти, два раза занял второе место и один раз — третье.

Другой российский спортсмен Эмиль Сайфутдинов занял третье место в общем зачете чемпионата мира. Вторым стал поляк Бартош Змарзлик, передает ТАСС.

Спидвей является одним из видов мотоциклетного спорта. Спортсмены выявляют сильнейшего на трассе, которая представляет собой овал длиной от 260 до 400 метров. Первый чемпионат мира по спидвею прошел в 1936 году. Ранее россияне ни разу не выигрывали мировые первенства.

Российский боксер Давид Аванесян в четвертый раз защитил титул чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 66,68 килограмма. В 12-раундовом поединке в Лондоне он одержал победу над британцем Лайамом Тэйлором техническим нокаутом во втором раунде.

Автоспорт,Давид Аванесян,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители