Россиянин Лагута стал чемпионом мира по спидвею

Российский спортсмен Артем Лагута стал победителем общего зачета чемпионата мира по спидвею. Соревнования состояли из 11 этапов, последние два из них проходили в польском городе Торунь.

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30-летний россиянин стал победителем первого этапа, который состоялся 1 октября, а на заключительном стал четвертым. Всего Лагута выиграл пять этапов в сезоне, в том числе один в Тольятти, два раза занял второе место и один раз — третье.

Другой российский спортсмен Эмиль Сайфутдинов занял третье место в общем зачете чемпионата мира. Вторым стал поляк Бартош Змарзлик, передает ТАСС.

Спидвей является одним из видов мотоциклетного спорта. Спортсмены выявляют сильнейшего на трассе, которая представляет собой овал длиной от 260 до 400 метров. Первый чемпионат мира по спидвею прошел в 1936 году. Ранее россияне ни разу не выигрывали мировые первенства.