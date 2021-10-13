Семья Шумахера выставила на продажу дом за £59 млн

Семья семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера выставила на продажу особняк стоимостью 59 млн фунтов стерлингов (около 5,5 млрд рублей), чтобы оплачивать лечение гонщика. Об этом рассказала его жена Коринна Шумахер в документальном фильме о спортсмене, вышедшем на платформе Netflix .

Коринна призналась, что лечение Михаэля Шумахера уже обошлось его семье в 20 миллионов фунтов (около 2 млрд рублей).

«Я верила, что у него есть ангелы-хранители, которые за ним присматривают и оберегают его от неприятностей. Михаэль всегда нас защищал, а теперь мы защищаем Михаэля», - сказала жена гонщика.

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил травму, катаясь на горных лыжах в Альпах. Гонщик впал в кому, почти через год он пришел в себя, и с тех пор проходит длинный курс реабилитации. Семья чемпиона не делает официальных заявлений о его состоянии здоровья.