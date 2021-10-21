Мазепин рассказал о проблемах с получением визы перед Гран-при США

Российский пилот "Формулы-1" Никита Мазепин заявил, что перед стартом Гран-при США ему пришлось получать американскую визу в Мексике.
"Я бы с удовольствием побыл подольше дома перед таким долгим выездом. Но у меня, как и у других российских гонщиков, были проблемы с получением американской визы. Единственной страной, где у меня получилось ее добыть, стала Мексика", — приводит слова гонщика американской команды "Хаас" Sport24.
Гран-при США пройдет в американском городе Остин с 22 по 24 октября. Этот этап станет 17-м в нынешнем сезоне "Королевских гонок".
Для российского пилота этот сезон является дебютным в "Формуле-1".
Он не набрал ни одного очка, а его лучшим результатом является 14-е место на Гран-при Азербайджана.
Ранее российская гонщица Ирина Сидоркова в Instagram рассказала, что не смогла получить визу в США, из-за чего досрочно завершила выступление в чемпионате W Series.
"У Госдепа нет уверенности, "что мое посещение США будет временным", — написала российская спортсменка.