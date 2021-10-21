Мазепин рассказал о проблемах с получением визы перед Гран-при США

"Я бы с удовольствием побыл подольше дома перед таким долгим выездом. Но у меня, как и у других российских гонщиков, были проблемы с получением американской визы. Единственной страной, где у меня получилось ее добыть, стала Мексика", — приводит слова гонщика американской команды "Хаас" Sport24.