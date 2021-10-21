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Мазепин рассказал о проблемах с получением визы перед Гран-при США

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Российский пилот "Формулы-1" Никита Мазепин заявил, что перед стартом Гран-при США ему пришлось получать американскую визу в Мексике.

Мазепин рассказал о проблемах с получением визы перед Гран-при США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я бы с удовольствием побыл подольше дома перед таким долгим выездом. Но у меня, как и у других российских гонщиков, были проблемы с получением американской визы. Единственной страной, где у меня получилось ее добыть, стала Мексика", — приводит слова гонщика американской команды "Хаас" Sport24.

Гран-при США пройдет в американском городе Остин с 22 по 24 октября. Этот этап станет 17-м в нынешнем сезоне "Королевских гонок".

Для российского пилота этот сезон является дебютным в "Формуле-1".

Он не набрал ни одного очка, а его лучшим результатом является 14-е место на Гран-при Азербайджана.

Ранее российская гонщица Ирина Сидоркова в Instagram рассказала, что не смогла получить визу в США, из-за чего досрочно завершила выступление в чемпионате W Series.

Госдепа нет уверенности, "что мое посещение США будет временным", — написала российская спортсменка.

Автоспорт,Никита Мазепин,Госдеп США,
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