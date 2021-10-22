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Мотогонщик чудом избежал аварии, эффектно поймав байк на Гран-при MotoGP в Мизано

Чемпионат.com
1 час назад

Нидерландский мотогонщик команды Moto2 Pertamina Mandalika SAG Team Бо Берндснейдер во время первой тренировки этапа чемпионата в Мизано эффектно поймал свой мотоцикл, избежав падения. Берндснейдер едва не потерял управление в последнем повороте, однако не отпустил руль, некоторое время проехав всем телом на нём, а затем занял положение рядом с байком, так и заехав на пит-лейн.

Мотогонщик чудом избежал аварии в Мизано
Фото: TWITTER.COM/MOTOGPTWITTER.COM/MOTOGP
Права на видео принадлежат Dorna Sports SL. Посмотреть видео можно в «твиттере» MotoGP.

После 15 этапов чемпионата Moto2 Бо Берндснейдер занимает 15-ю позицию в чемпионате Moto2, имея в активе 41 очко, его лучшим результатом стало пятое место на этапе во Франции. Лидирует в чемпионате Moto2 австралийский мотогонщик Реми Гарднер, набравший 271 очко и на девять очков опережающий своего ближайшего преследователя — испанца Рауля Фернандеса.

Автоспорт,Рауль Фернандес,
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