Мотогонщик чудом избежал аварии в Мизано

Нидерландский мотогонщик команды Moto2 Pertamina Mandalika SAG Team Бо Берндснейдер во время первой тренировки этапа чемпионата в Мизано эффектно поймал свой мотоцикл, избежав падения. Берндснейдер едва не потерял управление в последнем повороте, однако не отпустил руль, некоторое время проехав всем телом на нём, а затем занял положение рядом с байком, так и заехав на пит-лейн.