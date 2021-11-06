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Мазепин получил предупреждение от судей Гран-при Мексики

Чемпионат.comиещё 2
1 час назад

Стюарды Гран-при Мексики Формулы-1 вынесли официальное предупреждение российскому гонщику «Хааса» Никите Мазепину. Соответствующее наказание россиянин получил за то, что не выполнил инструкции гоночного директора во время пятничных тренировок на автодроме имени братьев Родригес.

Мазепин получил предупреждение от судей Гран-при Мексики
Фото: ТАССТАСС

Во время второй практики Мазепин срезал трассу в восьмом повороте, однако не вернулся на трассу так, как предписывали правила. За это Никита получил предупреждение, ставшее для него первым в нынешнем сезоне Формулы-1.

Во второй части пятничных свободных заездов Гран-при Мексики Формулы-1 Никита Мазепин показал 19-й результат, опередив только пилота «Уильямса» Джорджа Расселла, который не проехал ни одного быстрого круга из-за проблем с коробкой передач.

Автоспорт,Никита Мазепин,
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