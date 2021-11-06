Мазепин получил предупреждение от судей Гран-при Мексики

Стюарды Гран-при Мексики Формулы-1 вынесли официальное предупреждение российскому гонщику «Хааса» Никите Мазепину. Соответствующее наказание россиянин получил за то, что не выполнил инструкции гоночного директора во время пятничных тренировок на автодроме имени братьев Родригес.

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Во время второй практики Мазепин срезал трассу в восьмом повороте, однако не вернулся на трассу так, как предписывали правила. За это Никита получил предупреждение, ставшее для него первым в нынешнем сезоне Формулы-1.