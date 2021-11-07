Мазепин пожаловался на двойные стандарты в «Хаас»

Почему-то так получается, что почти во всех спорных ситуациях команда встаёт на сторону сына семикратного чемпиона мира.

Фото: HAAS F1 TEAM / LAT PHOTO HAAS F1 TEAM / LAT PHOTO

Соскучились по непонятным ситуациям внутри команды «Хаас»? Как бы ни звучал ваш ответ, в квалификации Гран-при Мексики Формулы-1 произошёл очередной мини-инцидент, в котором Никита Мазепин остался озадачен действиями руководства. Разберём эту ситуацию.

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Что случилось на трассе

После окончания длинного периода красных флагов, вызванных аварией Лэнса Стролла, пилоты «Хааса» одним из первых рванули на трассу — Шумахер впереди Мазепина, как и предписывалось планом на нынешний Гран-при. Согласно традиционному для команд Ф-1 подходу, обычно пилоты от этапа к этапу меняют свой порядок выезда на трассу: первым выезжает то один пилот, то второй. Параллельно с «Хаасами» с пит-лейна выехали гонщики «Уильямса», которые оперативно опередили и Мазепина, и Шумахера. Когда Расселл и Латифи оставили позади Мика и стали отрываться от болида немца, Мазепин решил, что его напарник едет слишком медленно. Никита сунулся было внутрь в четвёртом повороте, но понял, что Мик может его не заметить и дело закончится столкновением. Поэтому Мазепин сбавил ход и по радио запросил разрешения на обгон напарника у своего гоночного инженера — и получил отказ.

Россиянин прокомментировал: «Ты, должно быть, шутишь». После этого на связь вышел уже главный гоночный инженер «Хааса» Аяо Комацу и заверил Никиту, что никаких шуток тут нет, а если Мазепин опасается трафика, то может просто отстать от Мика и создать гандикап. На этом разговор был закончен.

Что сказали пилоты и руководство

После квалификации Мазепин объяснил, зачем он вообще пытался опередить Шумахера, хотя в этот раз была очередь Мика первым уходить на быстрый круг.

«Это уже давняя история, — пояснил россиянин. – Мне нужно было ехать немного быстрее, чтобы прогреть шины. В Зандворте меня обогнали, хотя была моя очередь ехать первым. Тогда мне сказали, что пилоты могут делать это, если им нужно по-другому работать с шинами. После красного флага мне нужно было работать с ними по-другому. В четвёртом повороте я попросил об обмене позициями, но мне отказали. Я следовал правилам, но, похоже, для второй стороны гаража они другие».

Шумахер, разумеется, апеллировал к внутренним правилам команды — тем самым, что он сам спокойно нарушил на Гран-при Нидерландов, когда опередил Мазепина на прогревочном круге как раз под предлогом, что не может прогреть покрышки позади Никиты.

«У нас всё так работает, что в каждой гонке один пилот выезжает первым, а другой — вторым. В данном случае не было никакой необходимости менять порядок. Команда прояснила эту ситуацию, так что мне больше нечего сказать», — объяснил Мик.

Третейским судьёй, разумеется, должен был стать глава «Хааса» Гюнтер Штайнер. Ему и слово.

«У Никиты на круге не было трафика, а шины в любом случае вышли на нужную температуру. Когда он задавал вопрос, то надо понимать, что пилоты не видят, что происходит впереди. Он мог пройти Мика и затем снова застрять в трафике. Так зачем же нам это делать? Всегда еть риск, что они снова начнут бороться друг с другом, как это было в Зандворте. Так что мы остановили это, прежде чем дело зашло дальше», — объяснил Штайнер.

Звучат ли объяснения Штайнера логично? В целом да. Никита действительно смог проехать свои круги без помех и уступил четыре с половиной десятые просто из-за проигрыша Мику по скорости, а не каких-то посторонних факторов.