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Мазепина выгнали из ночного клуба после ссоры с охранником

Lenta.ruиещё 6
2 часа назад

Российского гонщика «Формулы-1» выгнали из ночного клуба после конфликта с сотрудниками охраны. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Мазепина выгнали из ночного клуба после ссоры с охранником
Фото: ReutersReuters

Инцидент произошел в Мексике. Конфликт Мазепина с охранником попал на видео. Как утверждает Mundo Deportivо, именно это побудило сотрудников безопасности выдворить россиянина из ночного заведения.

7 ноября Мазепин принял участие в Гран-при Мексики. Отечественный автогонщик представляет команду Haas. Он завершил гонку на 18-м месте. В общем зачете он занимает 20-ю строчку.

Мазепин дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году. Пилот в дебютной гонке вылетел с трассы на Гран-при Бахрейна.

До перехода в «Формулу-1» Мазепин выступал в «Формуле-2» за британскую команду Hitech Grand Prix.

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