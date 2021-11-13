Хэмилтон исключен из протокола квалификации Гран-при Бразилии

Стюарды Гран-при Бразилии Формулы-1 вынесли решение по ситуации с автомобилем британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Техническая проверка после квалификации Гран-при Бразилии выявила, что машина Хэмилтона не соответствует регламенту Формулы-1: при активированном состоянии системы DRS расстояние между двумя закрылками заднего антикрыла составляло больше разрешённых 85 миллиметров.