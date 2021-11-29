Белорусская команда «МАЗ-Спортавто» пропала из списков участников «Дакара»

Официальных комментариев от представителей марафона нет, как и сам МАЗ пока не спешит говорить о ситуации ввиду непонимания: в предварительных списках команда была, заявку на участие приняли, как и вступительные взносы, а дальше без объяснений, как говорят сами белорусские участники, команду исключили. Причиной могли стать санкции Евросоюза в отношении белорусских компаний, где оказался и МАЗ, считает Евгений Кустов , редактор отдела автоспорта портала Championat.ru:

«Главный вопрос, если санкции запрещают принимать участие в гонке, почему об этом не было объявлено заблаговременно, санкции были введены не вчера, соответственно, МАЗ все это время готовился, вкладывал серьезнейшие деньги в подготовку техники, это не шутки, команда уже выдвинулась на старт и внезапно такой ставят шлагбаум. Так что это скандальная история, очевиден организационный бардак, который, с одной стороны, позволяет включать МАЗ в предварительные списки, с другой стороны, потом запрещает МАЗовцам внезапно выходить на старт».

Белорусские СМИ сообщали, что команда собирается все же перенаправить свои грузовики в обход французского парома, на котором технику участников доставляют в Саудовскую Аравию. Однако от представителей команды пока подтверждения нет, как и уверенности в том, что в этом случае они все же примут участие в заездах. Грузовики МАЗ выступали в «Дакаре» с 2012 года беспрерывно. Команда завоевала второе место в 2018-м, а в прошлом году взяла бронзу. 44-й по счету «Дакар» стартует 2 января в Хаиле и завершится 14 января в Джидде.