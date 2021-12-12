Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл титул чемпиона мира Формулы-1 в первый раз в карьере. Ферстаппен одержал победу в последней гонке сезона, Гран-при Абу-Даби, опередив на последнем круге пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона .

Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Ферстаппена за счёт срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки «Ред Булл» среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Николаса Латифи, и перевёл Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и выиграть титул с отрывом в восемь очков.