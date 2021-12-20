Дзанарди выписан из больницы спустя 1,5 года после аварии

Бывший гонщик «Формулы-1», итальянец Алессандро Дзанарди, был выписан из больницы после длительного восстановления от последствий аварии.

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Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Как сообщает издание, гонщик продолжит восстановление дома.

В июне 2020 года 53-летний Дзанарди попал в больницу, когда во время шоссейной велогонки в Тоскане потерял управление своим байком и столкнулся с грузовиком. В результате инцидента он перенёс несколько операций.

Дзанарди выступал в «Формуле-1» в 1991–1994 и 1999 годах. В 2001 году он попал в серьёзную аварию, в результате которой ему ампутировали обе ноги до колена. После этого итальянец начал выступать на Паралимпийских играх и стал четырёхкратным победителем Паралимпиад в шоссейных велогонках.