Мазепин: «Оценка за сезон – максимум 4 из 5»

Я вовсе не считаю, что должен получить пятерку, потому что пять – это «отлично», а я пока не знаю, каково это. Сегодня я могу выступить отлично, а завтра я пойму, что способен на большее. Так что максимум, который я могу себе поставить – четыре. Пусть будет четыре за то, что прошел через это. Порой было очень тяжело. За адаптацию поставлю себе тройку, поскольку это не самая сильная моя сторона», – отметил Мазепин.