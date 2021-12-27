Мазепин: «Оценка за сезон – максимум 4 из 5»

Пилот «Хааса» Никита Мазепин оценил свои выступления в сезоне-2021 по «школьной» системе.
«Я четыре года назад закончил школу – тогда в последний раз мне ставили оценки. Я не особо ску
Я вовсе не считаю, что должен получить пятерку, потому что пять – это «отлично», а я пока не знаю, каково это. Сегодня я могу выступить отлично, а завтра я пойму, что способен на большее. Так что максимум, который я могу себе поставить – четыре. Пусть будет четыре за то, что прошел через это. Порой было очень тяжело. За адаптацию поставлю себе тройку, поскольку это не самая сильная моя сторона», – отметил Мазепин.
Никита напомнил о том, что часть сезона провел с тяжелым шасси:
«В этом сезоне я использовал разные машины. Когда они были сложными или тяжелыми, случались неудачи. Кроме этого, я допускал ошибки – например, в Бахрейне и на других этапах. Не всегда было ощущение, что я выступаю хорошо. К примеру, в Бразилии я потерял время, так как перестарался – думаю, мы могли переквалифицировать «Уильямс» или попасть во вт
Это неудачи, а что касается позитивных моментов, их было много. Я провел хорошие гонки в Сильверстоуне, Бразилии и Мексике».