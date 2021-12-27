Мазепин объяснил, почему решил подарить Шумахеру валенки

«Это был «Тайный Санта» для участников Формулы-1. И из всех гонщиков мне попался человек, с которым я весь сезон провёл бок о бок, так что я очень сильно удивился. Я долго думал над тем, что можно подарить человеку, у которого есть всё. И подумал, что, когда он приедет в Россию – а я его приглашал – ему нужна будет тёплая обувь, чтобы