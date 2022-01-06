Внедорожник российского гонщика сгорел на «Дакаре»

Внедорожник российского штурмана Алексея Кузьмича и пилота Ясира Сеайдана из Саудовской Аравии перевернулся и загорелся во время ралли «Дакар». Об аварии сообщает «Матч ТВ».

Машина перевернулась во время пятого этапа гонки. Автомобиль вспыхнул, но Кузьмич и Сеайдан успели выбраться из салона и вызвали спасательный вертолет.

Медики осмотрели гонщиков и пришли к выводу, что их здоровью ничего не угрожает.

В общем зачете автомобилей экипаж занимал десятое место. После аварии они завершили участие в «Дакаре» 2022 года.