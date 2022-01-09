Российский гонщик попал в серьезную аварию в Дакаре

Команда гонщика и депутата Заксобрания Свердловской области Сергея Карякина попала в ДТП на седьмом этапе ралли «Дакар». Согласно сообщению в Instagram, экипаж выбыл из соревнований, поскольку машина восстановлению не подлежит.

Фото: Рамблер Рамблер

«Команда: экипаж попал в столкновение на спецучастке ралли. С парнями всё в порядке», — отмечается в посте.

Как объяснил Карякин, «один нерадивый гонщик» выскочил российскому экипажу навстречу. В результате произошло лобовое столкновение на скорости примерно 100 км/ч. Штурман Антон Власюк добавил, что столкновение произошло на участке трассы, где организаторы устроили ловушку. Вторым участником ДТП стал экипаж № 333.

«К сожалению, машину после такого удара восстановить будет невозможно. У штурмана экипажа № 333, похоже, сломан позвоночник. Удар был настолько сильным, что у нас загнуло задние рычаги» — рассказал он.