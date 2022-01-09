Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Российский гонщик попал в серьезную аварию в Дакаре

Команда гонщика и депутата Заксобрания Свердловской области Сергея Карякина попала в ДТП на седьмом этапе ралли «Дакар». Согласно сообщению в Instagram, экипаж выбыл из соревнований, поскольку машина восстановлению не подлежит.

Российский гонщик попал в серьезную аварию в Дакаре
Фото: РамблерРамблер

«Команда: экипаж попал в столкновение на спецучастке ралли. С парнями всё в порядке», — отмечается в посте.

Как объяснил Карякин, «один нерадивый гонщик» выскочил российскому экипажу навстречу. В результате произошло лобовое столкновение на скорости примерно 100 км/ч. Штурман Антон Власюк добавил, что столкновение произошло на участке трассы, где организаторы устроили ловушку. Вторым участником ДТП стал экипаж № 333.

«К сожалению, машину после такого удара восстановить будет невозможно. У штурмана экипажа № 333, похоже, сломан позвоночник. Удар был настолько сильным, что у нас загнуло задние рычаги» — рассказал он.

Напомним, что Карякин выиграл ралли «Дакар-2017» в зачёте квадроциклов, а также является серебряным призёром «Дакара-2020» в классе Т3. В этом году после шести этапов его экипаж был восьмым в общем зачёте мотовездеходов.

Автоспорт,Сергей Карякин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители