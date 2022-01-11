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1 час назад

«Мазерати» выступит в Формуле-Е

Известный итальянский бренд «Мазерати» будет представлен в автоспорте. Компания выступит в Формуле-Е в сезоне-2023, сообщает пресс-служба гоночной серии.

«Мазерати» выступит в Формуле-Е
Фото: ReutersReuters

«Мазерати» станет первым итальянским брендом, который выступает в Формуле-Е. Электромобили входят в сферу интересов компании, которая активно разрабатывает транспортные средства с электрическими двигателями.

В Формуле-Е компания будет использовать новый болид Gen3. Ожидается, что он станет одним из самых быстрых в гоночной серии.

Ранее сообщалось, что Формула-E рассматривает возможность перехода на водородные топливные элементы. С сезона-2022/2023 чемпионат перейдёт на болиды третьего поколения с двигателем 470 л.с., а уже сейчас приступил к разработке регламента четвёртого поколения. Об этом рассказал соучредитель чемпионата Алехандро Агаг.

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