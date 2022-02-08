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Олимпиада-2022
34 минуты назад

«Формула-1» отказалась от церемонии с преклонением колена перед Гран-при

Sports.ru

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали сообщил, что с нового сезона чемпионат не будет выделять время на церемонию, которую проводил с начала 2020 года.

«Формула-1» отказалась от церемонии с преклонением колена перед Гран-при
Фото: Sports.ruSports.ru

В рамках инициативы We Race As One пилоты выстраивались перед стартом каждого Гран-при (обычно в футболках с надписью «Конец расизму»), при этом большая часть гонщиков вставала на одно колено в знак борьбы против дискриминации. Теперь данная акция не предусмотрена в расписании уик-энда, хотя пилотам не запрещено самостоятельно выражать свою позицию, вставая на колено.

«Я считаю, что это был важный жест – мы должны уважать каждого, как и всегда. Но пришла пора двигаться вперед и предпринимать действия. Сейчас необходимо перейти от жестов к делам. Мы сосредоточены на многообразии нашего сообщества, и это первый шаг», – рассказал Доменикали.

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