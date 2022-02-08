«Формула-1» отказалась от церемонии с преклонением колена перед Гран-при

«Я считаю, что это был важный жест – мы должны уважать каждого, как и всегда. Но пришла пора двигаться вперед и предпринимать действия. Сейчас необходимо перейти от жестов к делам. Мы сосредоточены на многообразии нашего сообщества, и это первый шаг», – рассказал Доменикали.